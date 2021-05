Investir 1% du PIB mondial est nécessaire pour préserver l'environnement

Tripler les investissements actuels consacrés aux solutions est indispensable pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité d'ici 2030, estime une nouvelle étude réalisée par le Forum économique mondial.

"Le rapport est un signal d'alarme pour les gouvernements, les institutions financières et les entreprises , qui doivent investir dans la nature, notamment dans la reforestation, l'agriculture régénérative et la restauration de nos océans", ajoute-t-elle.

"La perte de biodiversité coûte déjà à l'économie mondiale 10% de sa production chaque année. Si nous ne finançons pas suffisamment les solutions fondées sur la nature, nous aurons un impact sur les capacités des pays à progresser dans d'autres domaines vitaux tels que l'éducation, la santé et l'emploi . Si nous ne sauvons pas la nature maintenant, nous ne serons pas en mesure de parvenir à un développement durable", alerte Inger Andersen, directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement.

D'après les estimations de ces experts, ces investissements représenteraient 536 milliards de dollars par an d'ici 2050.

Parmi les exemples de fonds dédiés à financer des solutions pour la nature, l'étude mentionne les sommes investies dans la gestion, la conservation et la restauration des forêts, qui nécessiteraient à elles seules 203 milliards de dollars de dépenses annuelles totales dans le monde (soit un peu plus de 25 dollars par an pour chaque citoyen en 2021).

"Si les investissements dans les solutions fondées sur la nature ne peuvent se substituer à une décarbonisation profonde de tous les secteurs de l'économie, ils peuvent contribuer au rythme et à l'ampleur nécessaires de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci", conclut le rapport.