Inventez la nourriture des astronautes de la NASA et gagnez 500.000 euros

Vous vous sentez l'étoffe d'un cuisinier de l'espace ? Cela tombe bien. Tremblez Cyril Lignac et Philippe Etchebest, le challenge Deep Space Food Challenge proposé par la NASA en collaboration avec l'Agence Spatiale Canadienne, propose d'inventer une nouvelle manière de nourrir les astronautes lors de leur voyage dans l'espace.

Et si vous enfiliez votre tablier de cuisinier pour mijoter les futurs petits plats des astronautes ? Attention, ils devront être cuisinables et comestibles dans l'espace pour restaurer les voyageurs de l'extrême jusqu'à Mars. 500.000 dollars attendent les gagnants du Deep Space Food Challenge.

Des fruits et légumes pour les explorateurs de Mars

Et il ne s'agit pas d'une mince affaire. On doit à la recherche gastronomique spatiale les barres chocolatées archicaloriques. Mais la Nasa planche depuis des années sur la récolte de fruits et légumes frais, bien meilleurs pour la santé des humains en apesanteur.

D'autant que ce challenge a pour but d'assurer la subsistance des astronautes jusqu'à la planète Mars.

Sans aller jusqu'au cassoulet ou au bœuf bourguignon de mamie, les voyageurs de l'espace auront tout de même besoin d'un peu de réconfort pendant ces trois années, minimum, de voyage interstellaire.

L'enjeu n'est pas seulement de rassasier les voyageurs mais de mettre à profit de nouvelles méthodes pour cultiver des produits sains et frais dans les endroits les plus extrêmes du globe.