Inondations historiques à Venise, atteindra-t-on les 2 mètres?

Une vague de mauvais temps, avec d'intenses précipitations, frappait l'Italie mardi, les régions les plus touchées étant la Sicile, la Calabre et la Basilicate (sud) mais aussi Venise, où l'on attend une acqua alta (haute marée) exceptionnelle.

Pluies diluviennes sur toute la Botte

La situation la plus sérieuse concerne le sud de la péninsule, où des inondations ont entraîné des fermetures d'école dans plusieurs villes comme Tarente, Brindisi, Lecce (dans les Pouilles), Pozzallo et Noto (Sicile) ou Matera (Basilicata), selon les services de la météorologie. Cette dernière, capitale européenne de la Culture 2019, a été balayée dans la nuit de lundi à mardi par une tornade qui a causé des chutes d'arbres et de lampadaires et endommagé de nombreux toits et bâtiments, sans faire de blessés.

De très fortes précipitations concernent tout le secteur tyrrhénien, de la Toscane (centre) à la Campanie (centre-sud) et le nord-ouest de la Sardaigne.