Innovation beauté : un blender végan et biodégradable pour une routine plus green

Moins de déchets, plus de matières naturelles et moins d'ingrédients nocifs pour la peau (et la santé) : voilà à quoi ressemblera la salle de bain du futur. L'industrie des cosmétiques, comme d'autres secteurs, fait sa révolution pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cela passe par l'élaboration de produits d'hygiène, de cosmétiques et d'essentiels make up que l'on n'avait jusqu'alors pas l'habitude de trouver dans les rayons beauté de nos enseignes préférées.