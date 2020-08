Il y a un an, l'Islande disait adieu à l'Okjökull, glacier disparu sous l'effet du réchauffement

En août 2019, l'Islande dévoilait une plaque à la mémoire de l'Okjökull, premier glacier de l'île volcanique disparu sous l'effet du réchauffement. Un symbole pour alerter l'opinion.

En route dans l'ouest de l'Islande sur la kaldidalur (la "vallée froide" en français), le panorama alterne entre le brun et le gris des montagnes environnantes, les vastes plaines désertiques au relief tourmenté et le blanc des neiges éternelles du Langjökull, deuxième plus grand glacier du pays, encore bien vivant.

Sur le bord de la route, un petit panneau avec des lettres et nombres jaunes sur fond bleu indique "Ok 1.141 m" et pointe en direction du glacier disparu et de son sommet.