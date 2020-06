Il y a des océans sur Pluton, découverte incroyable de New Horizons

Des images de la sonde spatiale New Horizons de la NASA confirment que Pluton abrite un océan sous sa coque épaisse et glacée, rapportent les chercheurs dans une nouvelle étude.

La recherche a été publiée cette semaine dans la revue britannique Nature Geoscience et on y apprend que, contrairement à la croyance originale du "démarrage à froid" selon laquelle Pluton était autrefois un bloc de glace qui s’est réchauffé par la décroissance radioactive, la planète aurait été autrefois chaude et contenait les océans qui sont toujours présents aujourd’hui.