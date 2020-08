Il y a 23 millions d'années, la Terre était plus chaude et les plantes absorbaient beaucoup plus de CO2 - © IronHeart - Getty Images

Une forêt vieille de 23 millions d’années et les feuilles qu’on n’y a trouvées suggèrent que certaines plantes pourraient s’adapter aux niveaux de CO2 qui augmentent. Les scientifiques ont récupéré des feuilles très bien conservées d’un ancien lac de l’île du Sud en Nouvelle-Zélande qui prouve que certaines plantes récoltent plus efficacement le dioxyde de carbone pour la photosynthèse que d’autres. Les résultats, publiés dans la revue Climate of the Past et relayés par la BBC, expliquent la façon dont la vie végétale pourrait changer à mesure que les niveaux actuels de CO2 augmentent.

Une période où les températures étaient jusqu’à 7°C supérieures aux nôtres L’équipe a foré 100 mètres au fond du lit d'un lac maintenant sec, situé dans le cratère d’un volcan éteint depuis longtemps. Ils ont prélevé du matériel biologique fossilisé comprenant des restes de plantes, d’algues, d’araignées, de coléoptères, de mouches, de champignons et d’autres êtres vivants d’une période chaude connue au début du Miocène. Les températures mondiales moyennes à cette époque auraient été entre 3°C et 7°C plus élevées qu’aujourd’hui et la glace avait en grande partie disparu des pôles. Un scénario qui ressemble fort à ce qui devrait arriver à la planète d’ici quelques dizaines ou centaines d’années. Les scientifiques débattent encore sur les niveaux de CO2 que l’on retrouvait à cette période mais ces feuilles pourraient apporter une réponse.

Les feuilles prouvent qu'il y avait énormément de CO2 "Ce qui est étonnant, c’est que ces feuilles sont fondamentalement momifiées, donc nous avons leurs compositions chimiques originales et pouvons voir toutes leurs caractéristiques au microscope", a déclaré l’auteur principal Tammo Reichgelt, de l’Université du Connecticut à Storrs, aux États-Unis. Les scientifiques ont analysé les différentes formes chimiques du carbone dans les feuilles d’une demi-douzaine d’espèces d’arbres trouvées à différents niveaux dans le gisement pour leur permettre d’estimer la teneur en carbone de l’atmosphère à l’époque. Ils ont conclu qu’il était d’environ 450 parties par million (ppm) alors que des études antérieures pensaient que le niveau était significativement plus bas, environ 300 ppm. Les émissions humaines d’aujourd’hui ont atteint un niveau de CO2 d’environ 415 ppm et on s’attend à ce qu’ils atteignent 450 ppm au cours des prochaines décennies, donc le même niveau que ces forêts en Nouvelle-Zélande il y a 23 millions d’années. Fossilised leaves from remains of 23 million-year-old forest give glimpse of how some plants may adapt to CO2 levels rise https://t.co/acUQhAthce — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2020

Les plantes aspiraient le CO2 plus efficacement qu’aujourd’hui Les chercheurs ont également analysé la géométrie des stomates des feuilles et d’autres caractéristiques anatomiques et les ont comparées à celles des feuilles modernes. Le résultat est étonnant : les arbres étaient exceptionnellement efficaces pour aspirer le carbone à travers les stomates, sans laisser s’échapper trop d’eau. Cela permettait aux arbres de pousser dans des zones qui auraient été trop sèches pour les forêts en temps normal. Lorsque les niveaux de CO2 augmentent, de nombreuses plantes augmentent leur taux de photosynthèse pour éliminer plus efficacement le carbone de l’air et conserver l’eau ce faisant. Depuis les années 1980, les données des satellites de la Nasa montrent un effet de "verdissement global" principalement dû à l’augmentation des niveaux de CO2 émis par les activités humaines au cours des dernières décennies. Et l’effet devrait se poursuivre avec l’augmentation des niveaux de CO2.