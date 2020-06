Il pourrait y avoir 36 civilisations intelligentes dans notre galaxie, selon une étude

Jusqu’à présent, la Terre s’est révélée unique dans sa capacité à accueillir la vie dans l’univers. L’intelligence de notre propre existence nous amène à nous demander si nous sommes vraiment seuls dans cet espace infini. Une étude révèle que ce ne serait peut-être pas le cas.

Selon une étude publiée dans The Astrophysical Journales, des scientifiques ont calculé qu’il pourrait y avoir 36 civilisations intelligentes actives et communicantes dans notre galaxie (la Voie lactée). Cependant, en raison de la différence d’époques et de la distance, nous ne saurions jamais réellement si elles existent ou ont jamais existé. Et si elles sont là, pourquoi ne communiquent-elles pas avec nous ?