Il existe un outil pour mesurer le stockage de carbone par les arbres

Une plateforme librement accessible, le Biomass Carbon Monitor, permet de suivre les variations de la capacité des forêts à réduire le carbone présent dans l'atmosphère, annonce l'institut de recherche français Inrae.

Le nord de la planète stocke, le sud émet

Disposant depuis 2011 de données qui seront mises à jour quatre fois par an, le Biomass Carbon Monitor a été développé par la société française Kayrros, spécialisée dans la collecte et l'analyse des images satellites, l'Inrae et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE). Il "permet d'accéder librement à des cartes mondiales de changement des stocks de carbone contenus dans la biomasse aérienne". "Les données permettent de quantifier les changements annuels de la biomasse et de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone présent dans l'atmosphère", est-il ajouté. "Le résultat montre que certaines régions de l'Hémisphère Nord stockent le carbone tandis que les régions tropicales touchées par la déforestation sont émettrices", détaille l'Inrae.

Un exemple chinois encourageant

L'institut de recherche met en avant plusieurs enseignements : "Un important puits carbone est visible dans la partie sud de la Chine (Yunnan, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Guangxi et Guangdong, y compris Hong Kong et Macao) et représente un gain de l'ordre de 80 millions de tonnes de carbone par an depuis dix ans". Sa formation "est certainement due à la repousse de la végétation favorisée par les programmes publics de reboisement et de restauration, de meilleures pratiques de gestion forestières et l'amenuisement de la pression par les populations locales sur les bois et forêts".

Plus que jamais, l'urgence de protéger les forêts !