Ikea invite à construire des maisons pour nos amies les abeilles

La marque a confié le projet à son laboratoire prospectif Space10, au studio Bakken & Bæck et à la designeuse Tanita Klein. Le résultat de cette collaboration est "Bee Home", un design gratuit et disponible en open source.

Le géant de l'ameublement suédois vient en aide aux abeilles en mettant à disposition des plans pour concevoir les maisons rêvées de nos amies jaunes et noires.

Une jolie ruche sur mesure personnalisable

La conception de ces chaumières à abeilles se fait en trois temps. Il faudra tout d'abord vous rendre sur le site www.beehome.design. Vous pourrez y concevoir votre propre "Bee Home" en fonction de paramètres prédéfinis. On y sélectionne sa taille, sa hauteur mais aussi son emplacement : toit, une arrière-cour ou sur un balcon.

Lorsque vous êtes satisfait de votre conception, téléchargez les fichiers pour ensuite les transférer à votre makerspace local. Si vous n'en connaissez pas, pas d'inquiétudes, le site vous proposera quelques adresses proches de chez vous.

Enfin, une fois votre "Bee Home" imprimée en 3D, il ne vous reste plus qu'à la disposer là où vous en avez envie, et de l'entourer de fleurs appréciées par les abeilles.

"Je veux que les gens conçoivent une maison de rêve pour les abeilles qui offre l'environnement parfait pour leur progéniture, tout en étant incroyablement facile à concevoir, à assembler et à placer. Il était important pour moi que Bee Home soit agréable sur le plan esthétique et donne presque l'impression d'avoir ajouté une sculpture à votre jardin ou à votre balcon. Ce projet illustre vraiment comment le design peut faire du bien aux humains et à leur environnement", explique la designer Tanita Klein.