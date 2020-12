Idées cadeaux : qu'offir à un incollable sur l'écologie ou à un novice en la matière ?

C'est décidé. Cette année, vous allez offrir des cadeaux "green" pour Noël. Mais, attention, tout le monde ne joue pas dans la même catégorie. Vous risquez par exemple de faire un flop en offrant une gourde en inox à votre soeur, déjà bien engagée dans le zéro déchet.

Ou, à l'inverse, de décourager d'emblée votre oncle qui n'y connaît pas grand-chose si vous lui achetez un lombricomposteur d'appartement. Voici quelques pistes de cadeaux écolo à déposer au pied du sapin, ainsi que des conseils pour viser juste selon la personne à qui vous les offrez.

Les livres pour quiconque souhaite s'initier

"Zéro Déchet", de Béa Johnson

Considérée comme la papesse du zéro déchet, l'autrice française installée aux États-Unis Béa Johnson excelle dans l'art du minimalisme. Dans son ouvrage paru en 2015, elle délivre une centaine de conseils et astuces pour consommer moins. Et ce dans de nombreux aspects du quotidien, que ce soient les courses alimentaires, les fêtes, les cadeaux, notre garde-robe, les fournitures de bureau, etc.

"Les Mouvements zéro", de Justine Davasse

Conférencière et productrice de podcasts, Justine Davasse s'intéresse à tous les aspects de la crise climatique : agriculture, textile, transports, énergies, alimentation... Dans son livre "Les Mouvements Zéro" paru en 2020 aux Éditions Tana, elle dresse un bilan complet des enjeux climatiques actuels, tout en répertoriant les initiatives entreprises à échelle individuelle ou collective, en Belgique comme à l'international.

"Moins gaspiller, c'est pas sorcier !", de Stéphanie Araud-Laporte

Cet ouvrage paru en 2014 s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent réaliser des économies, s'interrogent sur leurs pratiques de consommation et/ou aimeraient mener une vie "plus saine et plus écolo", mais qui pensent que c'est "cher" et "compliqué". Il y a fort à parier que l'un de vos proches correspond à cette description. Si c'est bel et bien le cas, vous savez désormais quoi lui offrir pour l'encourager à sauter le pas.

Les accessoires pour parents écolo débutants

Des vêtements made in France, Belgium et/ou écolo

Les enfants grandissant à vitesse grand V, certains parents trouveront absurde de dépenser des sommes importantes d'argent dans les habits, qui plus est dans du neuf. Pour chiner vos cadeaux, allez donc faire un tour dans les vide-dressing virtuels spécialisés en vêtements petit format de seconde main (By Bambou, Il Était plusieurs fois, Milenvie). Et si vos proches ne jurent que par le bio et le made in Belgium et France, il y a également quoi de faire de ce côté, notamment avec des marques comme Mimi & Cookie, Kapoune ou encore Fée des rêves.

Des biberons en verre ou en inox

Verre, amidon, maïs... De nombreuses alternatives plus écolos au biberon en plastique non recyclable ont été imaginées. Ces "gourdes pour bébé" se trouvent facilement sur des sites e-commerce spécialisés, ainsi que dans certaines grandes enseignes, notamment Natures et Découvertes !

Les jouets d'occasion

Depuis quelques années, le jouet de seconde main a le vent en poupe. Que ce soit dans les points de vente physiques d'associations (Emmaüs, Rejoué) ou dans les magasins spécialisés, vous devrez donc facilement trouver votre bonheur.

Les présents qui vont épater (et ravir) les écolos confirmés

Un lombricomposteur d'appartement

Quel écolo digne de ce nom ne rêve pas de transformer ses déchets ménagers en engrais naturel ? Oui, mais voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, ni même un balcon. Voici donc le cadeau idéal pour tous ceux et celles qui rêvent de composter dans leur cuisine. Pour dénicher l'éco-poubelle la plus adaptée, vous pouvez vous tourner vers des marques spécialisées telles Eco Worms, Kitchen Craft ou encore Garantia.

Un potager d'intérieur

Ce type de cadeau nécessite d'avoir la main verte ou de cultiver un minimum d'intérêt pour le jardinage. Pour un potager destiné à pousser en appartement, privilégiez les kits de petite taille, de préférence avec des capsules recyclables et des graines garanties sans pesticides et OGM. Les potagers d'intérieur commercialisés par les entreprises Odyseed ou EMSA représentent de bonnes options.

Des vêtements ou des cosmétiques vegan

Offrir des vêtements ou des produits de beauté pour Noël : un grand classique. Faites toutefois attention si vous comptez offrir ces cadeaux à un proche sensible à l'environnement et au bien-être animal. De manière générale, évitez toutes les enseignes "fast-fashion" et privilégiez un maximum le made in France. Pas de panique, les vêtements et cosmétiques à la fois naturels et "cruelty-free" poussent comme des champignons depuis ces dernières années. Vous aurez l'embarras du choix dans la liste de toutes les marques belges et françaises, naturelles et bio, que nous avons testées pour vous.