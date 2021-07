Icelandia : un continent englouti serait-il caché sous l’Islande ?

Selon cette théorie, publié par la Geological Society of America, l’Océan Atlantique serait donc basé sur une croûte continentale plutôt qu’océanique. De nombreux géologues se posaient des questions depuis longtemps sur l’Islande et notamment la croûte située sous le pays qui a plus de 40 km d’épaisseur ce qui est sept fois plus dense que la croûte océanique normale…