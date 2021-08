Hubble réparé, il offre l’image d’une galaxie à 68 millions d’années-lumière de la Terre

Le télescope spatial Hubble, après un mois d’arrêt, a capturé une image d’une galaxie spirale "brillante", située à 68 millions d’années-lumière de la Terre.

Hubble n’est plus dans la prime de l’age, à 30 ans, sa retraite devrait bientôt arriver et son successeur, le James Webb Telescope, est pratiquement prêt à prendre la relève. Après 30 ans de loyaux services, le nombre de cliché incroyables pris par Hubble se compte en millions et la qualité de ses clichés n’a rien à envier aux autres télescopes.

Entre le 13 juin et le 16 juillet 2021, Hubble a subi une panne d’ordinateur qui a finalement été réparée, malgré sa retraite imminente. La réparation permet ainsi au télescope de reprendre du service pour "quelques années".

Cette semaine, la Nasa et l’Agence spatiale européenne ont délivré un communiqué sur une image impressionnante prise la Hubble : NGC 1385, une galaxie de la constellation de Fornax. "La constellation a été nommée Fornax par Nicolas-Louis de Lacaille, un astronome français né en 1713. Lacaille a nommé 14 des 88 constellations que nous reconnaissons encore aujourd’hui. Il semble avoir eu un penchant pour nommer les constellations d’après des instruments scientifiques, notamment Atlia (la pompe à air), Norma (la règle ou l’équerre) et Télescope (le télescope)."

Pour les plus curieux d’entre vous, Fornax un personnage mythique, la déesse romaine des fours, invoquée pour torréfier les grains de blé.