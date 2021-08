Hubble prouve la présence de vapeur d’eau sur Ganymède, lune de Jupiter

Des premières photos, prises en 1998 ont permis aux scientifiques d’affirmer qu’il y a un champ magnétique autour de la lune et qu’elle contiendrait de l’O2 (de l’oxygène). Cependant, une nouvelle étude qui compare les images prises en 1998 avec d’autres prises en 2010 et 2018 infirme l’hypothèse de l’oxygène , comme l’explique la Nasa .

Ganymède, est la plus grande lune de Jupiter et le neuvième plus grand objet du système solaire. Elle pourrait contenir plus d’eau que celle contenue dans tous les océans de la Terre, mais les températures y sont si basses que l’eau à la surface gèle. Imaginez-vous que l’océan se trouve à environ 160 kilomètres sous la croûte de glace! Cependant, quand il y a de l’eau, il y a espoir de vie.

Cette découverte présage de nouvelles informations qui seront recueillies pendant Juice, la prochaine mission de l’Esa qui atteindra Jupiter en 2029 pour y passer au moins trois ans à faire des observations détaillées de la géante et de trois de ses plus grandes lunes. Ils pousseront un peu plus loin les recherches sur Ganymède puisqu’elle est considérée comme corps planétaire et monde potentiellement habitable.