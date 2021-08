Hubble prend en photo une "bague d’Einstein", prédit en 1915 par le scientifique

Hubble nouvellement réparé offre aux astronomes une magnifique bague d’Einstein, un phénomène prédit par le scientifique en 1915 dans sa théorie de la relativité.

Sur l’image, on peut voir deux galaxies, à environ 3,4 milliards d’années-lumière de la Terre, qui se déforment et créent un cercle de lumière caractéristique.

Albert Einstein avait prédit en 1915 un motif de six points de lumière, deux au centre et quatre autour d’un anneau de lumière déformée. Ces points ne représentent pas chacun une galaxie, il n’y a en fait que 3 éléments en jeux : deux galaxies (les deux points au centre de l’anneau) et un quasar, très distant dont la lumière a été tellement courbée qu’elle semble être quatre points sur l'image.