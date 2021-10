Hubble : le télescope capture un smiley et une danse cosmique, une semaine prolifique en beauté céleste

Le télescope Hubble a beau être à la fin de sa vie, il ne manque pas une occasion de nous régaler avec ce que l’espace à de plus beau à nous offrir.

Pour tous les astronomes amateurs et poètes cosmiques, Hubble est une source intarissable d’émerveillement. Cette semaine, on vous emmène dans les confins de l’espace pour découvrir un smiley souriant (si si on vous jure) et une danse entre deux galaxies qui va probablement mal se finir.