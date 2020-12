Hubble découvre une exoplanète étrange qui ressemblerait à notre "Planète Neuf"

Des scientifiques ont enfin décrypté l’orbite d’une exoplanète massive d’un système solaire à doubles étoiles, situé à 336 années-lumière. Elle pourrait être similaire à la "Planète Neuf" qui existerait à la périphérie de notre système solaire. L’exoplanète s’appelle HD106906 b et fait 11 fois la masse de Jupiter, la plus grande planète connue de notre système solaire. Il faut 15.000 années terrestres à l’exoplanète pour terminer une orbite autour de la paire d’étoiles selon l’étude publiée dans The Astronomical Journal. Le jeune couple d’étoiles, âgé d’environ 15 millions d’années seulement par rapport à notre soleil vieux de 4,5 milliards d’années, est entouré d’un disque poussiéreux de débris. Le disque est composé des restes de débris célestes qui ont déjà été utilisés en partie pour créer les étoiles et les planètes. Les astronomes ont étudié ce système au cours des 15 dernières années parce qu’ils pensent que des planètes pourraient encore se former dans ce disque. Lire aussi : Des scientifiques ont recréé la fusion nucléaire du Big Bang sous une montagne en Italie

Une planète située extrêmement loin de ses soleils Le télescope spatial Hubble qui a fourni des mesures précises des mouvements de la planète sur une période de 14 ans - © Stocktrek Images - Getty Images/Stocktrek Images Comme le rappelle CNN, l’exoplanète ait été découverte en 2013 par l’observatoire de Las Campanas au Chili mais les chercheurs n’ont pas pu déterminer son orbite, se demandant si la planète orbitait autour des deux étoiles ou s’il s’agissait d’une planète désorbitée qui s’éloignait du système, sans être attachée à une étoile. Aujourd’hui, c’est le télescope spatial Hubble qui a fourni des mesures précises des mouvements de la planète sur une période de 14 ans, révélant la seule planète connue pour être si séparée de ses étoiles. De plus, c’est également la première fois que des scientifiques ont pu mesurer le mouvement d’une planète aussi massive en orbite si loin de son étoile puisqu’elle est située à une distance équivalant 730 fois la distance de la Terre au soleil. Cette distance explique d’ailleurs pourquoi l’orbite de cette exoplanète a été si difficile à suivre : HD106906 b se déplace incroyablement lentement puisque l’attraction gravitationnelle des deux étoiles sur la planète est très faible. Lire aussi : Éruptions solaires : une image incroyable capturée par le nouveau télescope solaire Inouye Une orbite également singulière en raison de son angle et qui interroge les scientifiques. Par rapport aux étoiles et à ce disque de débris, l’exoplanète se déplace le long d’une orbite plutôt inclinée et allongée, inclinée d’environ 21 degrés.

Comment l’exoplanète s’est-elle retrouvée sur cette orbite ? Comment l'exoplanète s'est-elle retrouvée sur cette orbite? - © MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA - Getty Images/Science Photo Libra Une des hypothèses des scientifiques serait que la planète se soit formée à l’origine beaucoup plus près de la paire d’étoiles. Trop près. Son orbite l’aurait amenée si près des étoiles que leur gravité combinée aurait rejeté la planète et aurait pu envoyer la planète hors du système. Cependant, l’exoplanète est toujours dans le système, donc les chercheurs pensent qu’une autre étoile serait passée pour la repousser dans son système solaire mais en lui donnant cette drôle d’orbite. Les chercheurs ont alors utilisé les données de l’observatoire spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne pour identifier plusieurs étoiles potentielles qui auraient pu passer par ce système. Lire aussi : 24 planètes "superhabitables" découvertes, elles pourraient être plus adaptées à la vie que la Terre