Hubble : de nouvelles images incroyables de Jupiter nous en apprennent plus sur la géante gazeuse

Les images, toutes prises le même jour (11 janvier 2017) afin de permettre une vraie comparaison, révèlent avec détails (et presque artistiquement) les conditions météorologiques de la planète : super-tempêtes , cyclones géants, sans oublier la Grande Tache rouge , cette tempête qui dure depuis plusieurs siècles et qui pourrait englober la Terre tant elle est grande !

Le télescope Gemini North à Hawaï et le télescope spatial Hubble ont capturé Jupiter de trois manières différentes, pour pouvoir mieux comprendre la géante : à la lumière visible, à l’infrarouge et à l’ultraviolette.

Image à l’ultraviolet de Jupiter © Nasa/ESA/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et al

Image infrarouge de Jupiter © Nasa/ESA/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et al

Les trois images sont, bien entendu, très différentes et permettent d’observer des données et évènements distincts. Par exemple, sur l’image infrarouge, on ne voit pratiquement pas la Grande Tache Rouge mais on aperçoit par contre des taches sombres.

Après observation de la photo à lumière naturelle, les astronomes ont pu déterminer que ces taches sont en fait des trous dans la couche nuageuse. Le fait intéressant est que, grâce à l’image à l’infrarouge, on sait désormais que la chaleur de Jupiter s’échappe dans l’espace par ces trous.