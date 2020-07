Hubble a repéré une galaxie 'floconneuse' avec un centre vide !

Après avoir repéré une galaxie s’éloignant de nous à plus de 5 millions de km/h, Hubble ne chôme pas et vient de délivrer une image impressionnante d’une galaxie cotonneuse avec un centre vide.

Une galaxie au centre vide

Le télescope spatial le plus puissant de la NASA, Hubble, a capturé une galaxie unique : la galaxie NGC 2775 qui est située à 67 millions d’années-lumière de la Terre et qui a un centre étrangement vide.

Les astronomes comprennent que le centre est vide grâce au renflement clair et relativement vide au centre de la galaxie, selon businessinsider. Quand elle était plus jeune, la région centrale de la galaxie était probablement pleine d’activité et d’objets célestes en formation. Maintenant, tout le gaz qui permettait aux étoiles de se former semble être épuisé. Les bras qui tournent autour du centre de la galaxie sont "floconneux" en raison des lignes sombres de poussière et des bouffées de nuages de gaz. Des millions de jeunes étoiles brillent d’un bleu vif à travers la brume.

Mais ce n’est pas le cas de toutes les galaxies spirales, comme la Voie lactée par exemple, puisqu’elles ont souvent des bras plus clairs où les étoiles et le gaz sont comprimés.

L’éloignement des galaxies

Hubble a également repépré une galaxie semblable à la Voie lactée, c’est une galaxie en spirale barrée (une spirale avec une structure centrale d’étoiles en forme de barre) qui s'éloigne de nous à la vitesse vertigineuse de 5,63 millions de km/h, selon CNN. En point de comparaison, la Terre orbite autour du soleil à 108.000 km/h.

Mais cet éloignement n’est pas une énorme surprise puisque de nombreuses galaxies semblent se déplacer dans des directions opposées car l’univers est en expansion. À mesure que cette expansion se produit, l’espace entre chaque galaxie s’étire. Cependant, certaines galaxies sont piégées dans une danse entre elles engendrée par la gravité. La Voie lactée, par exemple, est sur une trajectoire de collision avec la galaxie d’Andromède, notre voisine la plus grande et la plus proche. Dans des milliards d’années, les deux galaxies fusionneront.

Des galaxies qui fusionnent

Les galaxies ont un comportement que l’on peut qualifier de plus compétitif qu’amicale entre elles. Par exemple, Andromède était entourée de galaxies plus petites qu’elle a avalées au cours des derniers milliards d’années et menace même (à une échelle de temps très large) notre galaxie. Ce n’est d'ailleurs pas la seule menace de collision à laquelle fait face la Voie lactée. Le grand Nuage de Magellan entrerait en collision catastrophique avec la voie lactée dans 2 milliards d’années, selon une étude publiée l’année dernière dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Pendant 30 ans, le télescope spatial Hubble a capturé les interactions surprenantes et violentes des galaxies, changeant notre façon de voir et de comprendre l’univers. Et les astronomes espèrent que cela continuera dans les années à venir avec les projets en cours de nouveaux télescopes encore plus puissants que Hubble.