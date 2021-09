Harcèlement dans la nature : ces oiseaux femelles ressemblent à des mâles afin d’éviter leurs persécutions

Si chez certains oiseaux, le mâle aide la femelle de la conception au départ des jeunes du nid, ce n’est pas le cas chez le colibri jacobin, comme l’explique le National Geographic , où le mâle (bleu vif) ne reste près de la femelle (cou blanc et plumes vert pâle) qu’au moment de la conception (si tu vois ce que je veux dire). La construction du nid, la ponte, la couvée, le nourrissage et l’élevage des petits , tout ça est fait uniquement par la femelle. Si ce n’était que ça, ça pourrait passer. Mais le mâle ne regarde pas de loin la femelle s’affairer, il vient en plus la harceler. Très agressifs, ils attaquent , picorent et frappent les femelles qui tentent de remplir leur rôle de mère.

Lors de ses recherches (entre 2015 et 2019), il s’est rendu au Panama pour observer les colibris et a relevé qu’environ 28% de toutes les femelles ressemblaient aux mâles à tête bleue de plus, les femelles vertes étaient chassées par les mâles plus de 10 fois plus souvent que les femelles à tête bleue. Il a également constaté que les femelles à tête bleu avaient plus de temps dans les mangeoires et autres sources de nourriture car elles se faisaient moins pousser et attaquer par les mâles.

"Le simple fait de ressembler à des mâles semble dissuader les harceleurs"

Pour finir, les chercheurs ont découvert que les colibris mâles préféraient courtiser et s’accoupler avec des femelles de couleurs ternes, ce qui suggère donc qu’être de couleur vive ne donne aucun avantage sexuel aux femelles. Jay Falk pense dès lors que le but ultime de ce changement de couleur serait de pouvoir manger plus longtemps et plus tranquillement, sachant que le colibri brûle énormément de calories et a besoin d’un grand apport en nutriment.