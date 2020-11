Habitats nomades : et s'il suffisait d'ajouter des pièces dans notre maison quand la famille s'agrandit ?

Début 2020, en pleine phase 1 du confinement, les architectes français Flavien Menu et Frédérique Barchelard, ont imaginé le "proto-habitat". - © Courtesy of Wald

Début 2020, en pleine phase 1 du confinement, les architectes français Flavien Menu et Frédérique Barchelard, ont imaginé le "proto-habitat". - © Courtesy of Wald

Plus

Imaginez une maison extensible à l'infini, dans laquelle vous pourriez rajouter une pièce supplémentaire, voire plusieurs. Plus besoin de transformer le bureau en chambre de bébé. Et surtout, vous évitez un déménagement, ainsi que son lot de stress et de dépenses financières. Le tout dans un bâtiment aux matériaux écologiques. Un concept futuriste, dites-vous ? Pas tant que ça. Partout dans le monde, ce type d'habitation nomade commence à sortir de terre.

Le logement de demain ? Ecolo, flexible et démontable Début 2020, en pleine phase 1 du confinement, Flavien Menu et Frédérique Barchelard, deux architectes français ayant vécu à Londres pendant plusieurs années, ont imaginé le "proto-habitat". Le concept : un logement flexible, écolo et entièrement démontable en cinq jours. Lire aussi : "Tiny Houses", des mini-maisons qui séduisent de plus en plus d'Américains Le prototype à l'échelle 1, actuellement installé au Jardin Public de Bordeaux, s'étend sur une surface de 30 m² au sol et comporte une mezzanine de 15 m² ainsi qu'un jardin d'hiver de 30 m². Bonne nouvelle : il est possible d'y ajouter des "modules montables et démontables" pour agrandir son espace de vie. "L'idée de notre démarche est de développer un habitat de manière individuelle ou collective, en privilégiant l'aspect écologique, durable et économiquement abordable", précise Frédérique Barchelard. À travers cette démarche, les deux architectes questionnent également nos modes d'habitat actuels. Ils ont notamment conçu une série de meubles pliables et transportables, spécialement pensée pour les "nouveaux nomades", c'est-à-dire les personnes qui déménagent environ tous les trois ans. Enfin, la maison est constituée à partir de matériaux écologiques, provenant de moins de 500 km de leur site de fabrication.