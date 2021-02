"Green care"... ça veut dire quoi ?

Alors que préserver notre santé ne nous a jamais semblé aussi primordial depuis l'arrivée de la pandémie, une pratique bien-être mérite d'être davantage connue : celle du "green care". Ce concept tient en une phrase : prendre soin de son corps et de son esprit en confiant cette tâche à Dame Nature.

Si vous n'êtes pas familier avec le terme "green care", les exemples qui suivent vous parleront sûrement : enlacer des arbres, marcher pieds nus sur la terre, se réconforter en caressant des animaux... Le point commun de ces activités ? Chacune d'entre elles permet de s'octroyer un moment de bien-être en privilégiant le contact avec la nature. Et on le sait tous depuis le début de cette pandémie, on a besoin de la nature pour se sentir bien!

