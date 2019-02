Grande figure du mouvement écologiste, qui est la jeune Greta Thunberg?

Greta Thunberg s'est adressée à maintes reprises aux dirigeants du monde pour les alerter sur les menaces qui pèsent sur l'environnement.

"Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Et je veux que vous agissiez", a clamé Greta Thunberg au Forum de Davos pour alerter sur les menaces qui pèsent sur l'environnement. À seulement 16 ans, la jeune Suédoise est devenue une véritable figure de proue du mouvement écologiste.

Elle est la descendante du chimiste Svante Arrhenius. Véritable pionnier, il a pris conscience dès la fin du 19ème siècle que les rejets de gaz pouvaient avoir un effet sur le réchauffement climatique. Comme son ancêtre, Greta s'est très vite passionnée pour le réchauffement de la planète et a lu tous les livres qu'elle trouvait à ce sujet. Ses convictions en termes d'environnement sont aussi partagées par sa mère, qui a fait le choix de ne plus prendre l'avion et a ainsi mis un terme à sa carrière de chanteuse internationale d'opéra.

Alerter le monde sur l'avenir de la planète

"Je pense que, par bien des aspects, nous les autistes, sommes des personnes normales", dit-elle dans un discours. Diagnostiquée autiste Asperger, elle a réussi à faire des plaidoyers devant les grands dirigeants du monde. En effet, en décembre 2018, elle prend la parole devant António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, avant de faire irruption à la COP24 en Pologne, où elle aura des mots virulents pour l'assemblée présente: "Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant, vous volez leur futur devant leurs yeux".