Grâce à la permaculture, cet Américain fait pousser des légumes en plein cercle polaire

Benjamin Vidmar est un chef américain installé en Norvège, à Longyearbyen. Dans cette ville, la dernière habitée avant le Pôle Nord, un défi de taille l'attendait : celui de cultiver des produits frais. Grâce à la permaculture et à sa ferme polaire, il a trouvé la solution.

A Longyearbyen, la ville la plus septentrionale du monde, un chef américain a décidé de cultiver ses propres fruits et légumes là ou rien ne pousse. Son projet, Polar Permaculture, veut prouver que l'accès à une nourriture de qualité est possible, même dans des conditions extrêmes.