Gaspillage alimentaire : vous reconnaissez-vous dans l'un de ces profils ?

Quand il s'agit de gaspillage alimentaire, les Français adoptent des habitudes qui varient fortement d'une personne à l'autre.

À titre d'exemple, 27% des sondés affirment ne jeter des aliments qu'une fois par mois et mettre en place au moins cinq actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Par exemple, congeler les aliments pour éviter qu'ils ne se périment ou faire attention à la date limite de consommation au moment de l'achat d'un produit.

Ces Français "exemplaires" sont surtout des femmes (51% contre 49% d'hommes) et âgés de 50 ans et plus (72%).