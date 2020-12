Forest schools : et si demain, on installait les classes dans la nature ?

L'apprentissage en plein air devrait devenir plus populaire dans la prochaine décennie. De la maternelle à l'université, les cours dans la nature sont apparus comme une des solutions aux restrictions sanitaires causées par le Covid-19. Mais avec le temps, ils pourraient devenir une habitude et un besoin essentiel.

D'ici 2030, l'école dans les buissons ou les nouvelles classes vertes devraient se démocratiser de plus en plus. Considérés comme une solution face aux contraintes sanitaires, ils seraient excellents pour développer les compétences sociales et cognitives chez les enfants.

En plein air pour éviter la propagation des virus

Elizabeth Tunstall, doyenne du design à l'Université d'Art et de Design de l'Ontario (OCAD), voit ce retour de l'école de la brousse d'ici 2030. "Sur la base des pratiques éclairées de la grippe espagnole de 1918 et de la pandémie de Covid-19 de 2020, les écoles de brousse qui offrent un apprentissage dans la nature deviendront plus populaires", explique-t-elle au média Fast Company.

Plus populaire parce que la transmission du virus est plus faible à l'air libre et qu'avec un espace assez grand, retirer son masque pourrait même devenir possible.

Plus populaire aussi parce que la nature est au centre des enjeux environnementaux des prochaines années et que c'est en fréquentant ce lieu que l'on prendra vraiment conscience de sa grandeur.