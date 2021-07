Fin des moteurs à combustion : les engagements des constructeurs mondiaux

Dès 2025, Mercedes ne lancera plus que des "architectures" (la base technique d'un véhicule qui accueille moteur, roues et châssis) 100% électriques.

Le groupe, qui rassemble depuis janvier PSA (Peugeot-Citroën-Opel) et FCA (Fiat-Chrysler), a abandonné le développement de moteurs à combustion et compte investir 30 milliards d'euros dans l'électrification de ses gammes d'ici 2025 et dans les logiciels. Peugeot et Citroën n'ont pas annoncé de date.

Opel sera 100% électrique en Europe d'ici 2028. Fiat le deviendra aussi "dès que le prix des voitures électriques approchera celui des thermiques", soit entre 2025 et 2030.

Aux Etats-Unis, la marque sportive Dodge promet une "muscle car" (une sportive surpuissante) électrique pour 2024 et Ram lancera la même année la construction d'une version électrique de son pick-up star, le 1500.