Feux de forêt en Sibérie : des villes russes étouffent sous la fumée

D'importants feux de forêt en Sibérie ont atteint les environs de villes russes, enveloppant certaines dans la fumée, tandis que les pompiers luttaient dans la vaste région contre près de 200 incendies.

L'une des zones les plus affectées par ces incendies massifs, qui se répètent d'année en année sur fond de réchauffement du climat, est la ville de Iougorsk, à plus de 1.600 kilomètres au nord-est de Moscou, où un groupe de plus de 100 pompiers et volontaires est déployé.

"La ville a été coupée du feu et il ne menace pas les habitations, mais lorsque le vent tourne le matin, la fumée entre", a témoigné Alexeï Maksimeniouk, responsable des services d'urgence locaux.