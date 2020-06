Fête des pères : trois idées de cadeaux green et durables (et leurs variantes personnalisables)

Ce dimanche 14 juin, les papas seront à l’honneur. Il est donc déjà temps de penser à un cadeau original pour combler nos papounets d’amour. Et si cette année, on misait sur l’éthique et l’écoresponsable ? Après avoir gâté nos mamans en confinement, voici donc quelques suggestions pour passer des bons moments avec nos papas et leur faire plaisir. Pas de panique, les cadeaux green ne sont pas forcément hors de prix. Il y en a pour tous les budgets ! Et n’oublions pas que ce qu’il y a de plus précieux encore, c’est le temps et l’attention.

Pour une fête des pères à prix mini : une aventure à deux et des souvenirs heureux

Votre papa a l’âme d’un baroudeur et rien ne lui fait plus plaisir que du temps passé avec ses proches dans la nature ? Organisez-lui une escapade dans nos Ardennes belges et passez un moment privilégié rien qu’avec lui ! Trop cher, dites-vous ? Pas forcément. Il existe en Belgique des aires de bivouac, où les randonneurs peuvent camper gratuitement au beau milieu des arbres (à condition bien sûr de respecter le site). C’est le cas notamment dans la forêt de Chimay et sur l’Escapardenne. À part un peu de matériel de camping (que l’on peut emprunter), du temps et un poil d’organisation, ce cadeau ne coûte donc pratiquement rien. Pour y mettre les formes vous pouvez concocter, pour le jour J de la fête des pères, une jolie carte d’aventurier qui retrace votre futur itinéraire ou lui offrir un objet symbolique comme une boussole, des jumelles ou une carte de randonnées, par exemple (en fonction de votre budget). Variante : si vous ou votre papa ne vous sentez pas en assez grande forme physique pour effectuer une randonnée de plusieurs jours, vous pouvez aussi organiser une excursion d’une journée avec pique-nique et tout le tralala. L’idée étant ici d’offrir un peu de votre temps pour passer un moment privilégié avec votre géniteur et créer des souvenirs heureux. Toutes les combinaisons sont possibles et dépendent aussi bien évidemment des envies et des centres d’intérêt de votre papa adoré.

Pour une fête des pères festive à moyen budget : un kit de fabrication de bière bio

Si on casse la tirelire pour la fête des pères : un vélo électrique pour lui offrir la liberté

