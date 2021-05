Fête des mères : 10 cadeaux originaux et 100% green

Même si tous les jours de l’année sont propices pour déclarer son amour à sa maman, la Fête des Mères reste pour beaucoup un jour spécial et festif où tout est mis en œuvre pour lui faire plaisir. Cette année, la Fête des Mères est encore une fois un peu spéciale et il faudra faire preuve de créativité et d’inventivité pour trouver LE petit cadeau qui touchera son cœur, tout en respectant les mesures de distanciation sociale imposées. Comme le disait André Gide : "Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions." Voici donc 10 idées de cadeaux éthiques et durables pour tous les budgets, à faire parfois soi-même (pour celles et ceux qui n’ont pas deux mains gauches), ou à commander en ligne :

Un joli mot d’amour sur une carte DIY

Même si vous envoyez un petit SMS ou que vous téléphonez à votre maman le jour J, rien de tel qu’une mignonne petite carte postale qu’elle trouvera dans sa boîte aux lettres et qu’elle pourra garder des années. Et si en plus, vous la réalisez-vous même, c’est encore plus touchant. Avec de la peinture, du collage, des dessins… laissez libre cours à votre imagination et accompagnez le tout d’un petit mot d’amour. Succès garanti, et ça ne coûte rien ! Pensez toutefois à poster votre œuvre d’art 2 à 3 jours avant la Fête des Mères, pour qu’elle puisse arriver à temps.

Un bouquin intelligent et utile

Un autre bon moyen de lui faire plaisir est de lui faire livrer un chouette livre dans lequel elle va apprendre de nouvelles choses sur un sujet qui l’intéresse déjà. C’est l’occasion puisqu’on fait parfois d’intéressantes découvertes, qu’on oublie ensuite par manque de temps, et qu’on n’approfondit jamais. C’est l’occasion aussi de montrer que vous connaissez les centres d’intérêt de votre maman et que vous les encouragez. Si elle tente de diminuer ses déchets par exemple, pourquoi ne pas lui offrir le best-seller "Famille zéro déchet, Ze guide" ? Si elle aime jardiner, peut-être aimera-t-elle "Permaculture. Le guide pour bien débuter" ? Et si elle utilise de temps à autre des huiles essentielles, alors il est indispensable qu’elle ait "Ma bible des huiles essentielles" de Danielle Festy.

Un tapis de yoga écologique en liège

Si votre maman aime faire du sport à la maison et/ou du yoga, pourquoi ne pas lui offrir la rolls royce des tapis de sol ? Haut de gamme, les tapis en caoutchouc naturel et en liège sont durables, écologiques, écoresponsables et surtout… ultra-confortables et chaleureux. Ça change des tapis synthétiques qui suintent et qui glissent. Vous en trouverez pour environ 50-70€ sur des e-shop comme Yogamata, Nature et Découvertes, et même sur Amazon.

Un cosmétique naturel fait maison

Les cadeaux fait maison sont toujours les plus touchants (peu importe l’âge !). Si votre maman est coquette et aime prendre soin d’elle, fabriquez-lui un cosmétique maison. Il existe de nombreuses recettes sur internet qui ne nécessitent que très peu de matériel et qui sont faciles à réaliser. Si vous n’êtes pas sûr(e) de vous et/ou que vous ne connaissez pas bien sa peau, privilégiez les crèmes pour les mains plutôt qu’une crème pour le visage. Et si vraiment vous ne le sentez pas, vous pouvez toujours faire livrer à votre maman un "coffret de cosmétique maison" qui rassemble déjà tous les ingrédients nécessaires pour qu’elle puisse le réaliser elle-même.

Des fleurs en papier recyclé

Pourquoi ne pas créer soi-même un bouquet de fleurs pour la Fête des Mères ? Ça vous prendra du temps, mais le résultat en vaudra la chandelle et le bouquet durera longtemps (fatalement). Vous pourrez même l’emballer délicatement et lui envoyer par la poste ou le déposer sur le pas de la porte dimanche !

Une formation en ligne

Prouvez à votre maman qu’il n’est "jamais trop tard" pour apprendre de nouvelles choses ! De nombreuses plateformes proposent des formations en ligne, comme skilleos ou formationàdistance.be par exemple. Il y en a pour tous les goûts, de la "formation en naturopathie" à l’apprentissage d’une "détox par le jeûne" ou encore la découverte de "l’Histoire de l’art du XXe siècle".

Des plantes aromatiques en jardinière

Du thym, du romarin, de la sauge, du basilic, de l’origan, du persil… mmh quel délice. Surtout quand c’est fraîchement cueilli. Juste pour le plaisir du goût ou utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, les plantes aromatiques sont dans tous les cas utiles et embaumeront les jardins, balcons et intérieur. Vous pouvez difficilement vous tromper en offrant ce cadeau durable et plutôt pratique. Choisissez-les bio de préférence, et agencez-les dans un joli pot si votre maman n’a pas de jardin. Succès garanti !

Une création couture

La machine à coudre à carburé pour faire des masques l'année passée, et si on la ressortait pour lui dire qu'on ne l'a pas oubliée? Pourquoi ne pas coudre une belle pièce estivale pour sa maman ? Car un nouveau vêtement original, ça fait toujours plaisir ! Retrouvez des patrons de couture faciles pour confectionner sa garde-robe d’été ici.

De jolies boucles d’oreilles DIY en papier doré

Un abonnement à une application de méditation