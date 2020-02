Faute de neige, une station de ski du Mercantour passe déjà en mode été

Privée de flocons depuis un mois, la petite station de ski de Turini-Camp d'Argent, située dans le massif du Mercantour (Alpes-Maritimes), a fermé ses pistes en pleine période de congés scolaires et propose désormais aux vacanciers de s'essayer à la luge d'été.

Pistes fermées faute d'enneigeurs

"Il s'agit d'une station qui n'est pas équipée d'enneigeurs et elle est donc soumise aux aléas climatiques. Comme la neige n'est pas là cette année et qu'il n'est pas possible de pratiquer le ski en toute sécurité, nous avons décidé de fermer les pistes le 13 février", a expliqué Christophe Ollivier, responsable du développement du syndicat mixte Vésubie-Valdeblore.

Les vacanciers qui avaient réservé des chambres à l'hôtel sont néanmoins venus mais ils doivent maintenant se rabattre sur la "luge tubbing", une activité qui consiste à dévaler une pente équipée d'un tapis synthétique, assis sur une grosse bouée et qui d'habitude n'est proposée qu'à partir du mois de juin.

"J'avais beaucoup de réservations pour des cours de ski mais j'ai tout annulé, c'est terrible", déplore Laure Nervi, la gérante de la station.

"Février, c'est la meilleure période pour nous, celle où d'habitude on travaille le plus." Depuis cinq ans qu'elle gère cette station, qui compte cinq pistes et trois remontées mécaniques, c'est la première fois que cette mésaventure se produit: "Les années précédentes, nous arrivions à tenir jusqu'à mi-mars, voire fin mars".