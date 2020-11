Faut-il croire les GAFAM quand ils nous parlent d'écologie ?

Amazon, Facebook, Google… Ces derniers mois, les GAFAM ont multiplié les annonces visant à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Véritable volonté d'opérer une transition écologique de la part de ces géants du numérique ou simple "green washing" ? Fin octobre, le géant Amazon a fait parler de lui avec le lancement européen de "Climate Pledge Friendly", un label regroupant des objets certifiés "écoresponsables" vendus sur sa plateforme. Le site propose des produits divers et variés (shampoings solides, vêtements biologiques pour enfants, cosmétiques bio..). Au total, plus de 40.000 articles, estampillés des certificats provenant de programmes tels que Fairtrade International ou Carbon Trust, y sont recensés. Une volonté de la part d'Amazon de guider les consommateurs et de les inciter à réaliser des achats plus respectueux de l'environnement.

Amazon détruit des produits neufs Un bel effort en apparence, qui représente toutefois une goutte d'eau dans la mer selon des militants britanniques de l'ONG Greenpeace, ces derniers rappelant que la plateforme Amazon expédie entre 4 et 5 milliards de colis par an dans le monde entier. "Amazon admet implicitement que le reste de son modèle commercial n'est pas à la hauteur. Les crises environnementales et climatiques auxquelles nous sommes confrontés exigent plus que des gestes symboliques et des actions au coup par coup", estime Will McCallum, responsable de la campagne de Greenpeace UK, sollicité par le journal anglais The Guardian. Point de vue partagé par Frédéric Bordage, fondateur du collectif d'experts GreenIT : "Amazon détruit les produits retournés par les clients quand cela coûte moins cher. Vendre des produits écoresponsables et faire perdurer ces pratiques pose problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez à côté mais à partir du moment où on détruit du neuf, la portée de l'action est moindre", considère ce spécialiste français du numérique responsable, contacté par ETX Studio.

Objectif "zéro carbone" pour Google, Apple et Microsoft Amazon n'est pas la seule entreprise issue des GAFAM à avoir récemment pris une initiative en faveur de l'environnement. Le 15 septembre dernier, Facebook a lancé un "centre d'informations" entièrement dédié au climat. Une nouvelle fonctionnalité propose également aux utilisateurs du réseau social de se lancer des défis pour adopter une démarche écoresponsable. "On peut dire : 'super, ça fait avancer les choses !'. Mais n'oublions pas que le modèle économique de Facebook se base sur notre temps de cerveau disponible et de nos données. Plus vous passez du temps sur Facebook, plus le réseau social dresse votre profil et plus il gagne de l'argent', avertit Frédéric Bordage. "Or ce qui crée l'impact négatif du numérique sur l'environnement dépend directement du temps que l'on passe sur nos écrans", ajoute-t-il. À la même période, le moteur de recherche Google affichait son ambition de "devenir la première grande entreprise mondiale à fonctionner avec une énergie sans carbone" d'ici 2030. Des objectifs également visés par Facebook, Apple et Microsoft.