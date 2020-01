Faire les soldes chez Lush pour aider les chats dans le besoin

Vendredi, les soldes commencent.

Et dans cette frénésie de consommation et ses dépenses d’argent pas toujours utile (mais est-ce que la mode est un besoin ou un plaisir ?), vous pouvez faire une bonne action. Cette année, le Lush, situé au 34 avenue Louise, propose de reverser l’ensemble des bénéfices de la vente de ces Charity Pots. Dedans, vous trouverez une crème nourrissante pour le corps et pour les mains et en plus, vous ferez une donation à l’association bruxelloise Cat Rescue.

Cat Rescue, c’est une association créée en 2011 à Bruxelles qui tente de sauver les chats maltraités ou abandonnés. L’association ne reçoit aucun subside et existe uniquement grâce aux dons de particuliers et aux actions comme celles de Lush.

Alors allez dépenser votre argent pour la bonne cause.