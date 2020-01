Face à l'urgence climatique, Rennes interdit les chauffages en terrasse des bars

Au titre de la "transition écologique et environnementale", Rennes devient à partir du 1er janvier la première métropole en France à bannir les terrasses chauffées des bars et restaurants. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les clients et dans d'autres villes. "Avec le défi écologique qui est devant nous, on doit être exemplaire sur l'espace public. Sur les villes de plus de 200.000 habitants (...), Rennes sera la première à interdire le chauffage dans les terrasses", se félicite le maire-adjoint Marc Hervé (PS), en charge du commerce.

Le climat après le tabac Retour en arrière: en 1991, la loi Evin interdit le tabac dans les locaux à usage collectif et les transports, suivie d'un décret en 2006 imposant l'interdiction totale de fumer dans tout lieu public. Avec comme "effet collatéral", des fumeurs qui quittent les salles et sortent pour en griller une... Les cafetiers, soucieux de ne pas perdre cette clientèle, investissent dans des dispositifs de chauffage comme les réglettes électriques ou des poêles à gaz en acier. Mais, à l'ère des tribunes de Greta Thunberg à l'ONU sur le réchauffement climatique, "comment peut-on expliquer à nos enfants et à nos clients qu'un appareil de 2.000 watts chauffe la rue en 2019 en France?", s'interroge François De Pena, président de l'Umih d'Ille-et-Vilaine.

Quels effets sur l'Horeca? "On fait le parallèle avec l'interdiction de fumer: on nous disait que ça mettrait fin à nos exploitations, le résultat est que quelques années après, il n'y a pas eu d'impact et que personne ne reviendrait en arrière!", ajoute-t-il, soulignant que "les terrasses sont pleines l'hiver et les salles vides" et qu'il y aura un nouveau "transfert" grâce à cette mesure. Mais dans les rues piétonnes de la capitale bretonne, les avis sont plus contrastés. Lou, responsable d'un café, craint une chute d'activité: "Les gens ne s'installeront plus et du coup, il y aura trop de personnel parfois pour le nombre de gens en terrasse". A l'élégante brasserie de La Paix, Mariam savoure un café, bien réchauffée par une réglette. "Je n'aime pas être toujours enfermée, surtout l'hiver. C'est pour cela que j'aime être en terrasse. Après, je comprends le motif, on a pris de mauvaises habitudes, il va falloir les changer!", juge cette Rennaise de 35 ans.