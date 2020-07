Fabriquer son déodorant, dentifrice ou gel douche: combien ça coûte ?

Selon un récent sondage réalisé sur plus de 11000 Français, 73% des consommateurs se montrent de plus en plus réticents à l'idée d'utiliser des cosmétiques industriels. Les sondés déplorent notamment l'omniprésence des emballages plastiques et la présence de substances potentiellement nocives pour la santé, en particulier dans le dentifrice, le déodorant ou le gel douche. Alors, si on fabriquait soi-même ces produits, combien ça nous coûterait ?

Niveau dosage, trois cuillères à soupe d'argile, une cuillère à café de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sont nécessaires. En partant de cette recette basique et très simple à réaliser, le budget moyen s'élève à environ 12 euros.

Pâtes, poudres, gels… Il existe de nombreuses recettes pour confectionner son dentifrice maison. Pour les débutants, une solution à base d'argile verte ou blanche bio, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle de menthe poivrée suffira à élaborer un breuvage efficace. Il suffit de mélanger ces ingrédients et d'appliquer la pâte directement sur la brosse à dents (conserver le mélange au réfrigérateur après chaque utilisation).

Pour confectionner son gel douche : environ 8 euros

Exit la glycérine et tout ingrédient chimique qu'on trouve fréquemment dans les gels douches classiques. Seuls du savon et de l'eau sont nécessaires pour se laver le corps. Partant de ce principe, l'ingrédient principal d'un gel douche maison sera tout bonnement... un savon de Marseille. De préférence non parfumé et bio, que l'on râpera ensuite en copeaux (plus économique que l'achat en paillettes).

Il suffit de plonger les morceaux de savon dans une casserole d'eau bouillante puis de laisser refroidir le liquide afin d'obtenir une texture légèrement gélatineuse. On peut y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer le produit. La confection de cette recette bat tous les records en termes de prix : environ 2,50 euros pour 150 g de savon de Marseille et au moins 5 euros si on ajoute de l'huile essentielle.