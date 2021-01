Expériences dans les laboratoires : quelles alternatives pour remplacer les animaux ?

Bien que récentes, ces techniques seraient même plus fiables et plus efficaces dans les essais cliniques humains que celles actuellement utilisées sur les animaux.

"Organes sur puce", peau artificielle et modèles informatiques

L’une des techniques les plus connues à ce jour est celle des "organes sur puce" mise au point en 2010 par des chercheurs américains de l’Institut Wyss, à l’université de Harvard.

Elle fonctionne à partir de cellules cultivées in vitro via des microcanaux, qui permettent de reproduire les fonctions d’organes humains tels que le cœur, le foie ou les poumons.

Particulièrement utile pour tester des médicaments, elle est toutefois pointée par certains chercheurs comme "incomplète" dans la mesure où elle ne permet pas d’étudier les interactions entre les différents organes de l’organisme humain.

Une autre alternative répondant au nom de Human Skin Equivalent consiste à reproduire un modèle de peau, là encore à partir de cellules in vitro. Une méthode précieuse pour les essais cliniques dermatologiques dans la mesure où la texture de ces cellules s’apparente à celle de la peau humaine.

La solution des modèles informatiques dits "in silico", capables de reproduire les systèmes biologiques des humains est elle aussi de plus en plus expérimentée. Ces systèmes 3D permettent notamment de simuler les réactions de l’organisme humain et d’étudier de près la progression d’une maladie ou encore de contrôler la dangerosité d’une substance.