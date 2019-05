Et si vous adoptiez vos propres abeilles sauvages? - © Tous droits réservés

Et si vous adoptiez vos propres abeilles sauvages ? - Brut. - 14/05/2019 Adopter des abeilles sauvages, c'est ce qu'a fait cette famille dans son jardin. Et voilà comment ça marche. Séverine, Flavien et leur fils Nolan vivent accompagnés… d'abeilles sauvages. Cette famille a en effet choisi d'adopter ces petits volatiles. Grâce à l'entreprise Bee Home, ils ont pu se procurer des petites ruches peuplées d'abeilles maçonnes. Celles-ci ne produisent pas de miel et ne sont pas agressives. Les ruches de Bee Home peuvent être installées dans un jardin ou sur un balcon. Au-delà de l'aspect insolite d'une telle cohabitation, elle est aussi porteuse de nombreux bénéfices.