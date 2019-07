Et si on transformait les mégots en bière pour laver les plages ?

C’est l’idée brillante que le bar d’une plage près de Barcelone a eue.

Au risque de vous décevoir, ce n’est pas une technique mystique d’alchimiste qui aurait réussi à transformer le plomb en or.

C’est la quatrième année que le bar de plage Tibu-Ron, situé à Castelldefels près de Barcelone, propose un verre de bière en échange d’un verre rempli de mégots. De cette manière, ils motivent les vacanciers à nettoyer la plage et peut-être même à les conscientiser sur le problème de pollution que la cigarette pose partout dans le monde.

En effet, un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau pendant les deux années qu’il met à se dégrader. Selon une enquête publiée par NBC News, la "menace numéro 1 demeure le mégot de cigarette, le polluant le plus néfaste aux océans". Selon la Cigarette Butt Pollution Projet, 5600 milliards de cigarettes sont fabriquées chaque année avec des filtres polluants et les deux tiers finissent dans les océans et dans la nature.