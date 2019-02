Et si on adoptait une ruche?

L'écologie, ça nous tient à coeur chez Tendance. On a vu passer une pub pour une adoption de ruche alors on s'est un peu penché sur les options.

Adopter une ruche, ça sert à quoi? Déjà, à recevoir du miel et c'est pas rien! Sans rire, on voit partout que les abeilles sont en danger, qu'il est temps de se réveiller, qu'Einstein a dit que quand les abeilles disparaitraient, on les suivrait de près (c'est pas vrai, il n'a jamais dit ça mais c'est l'intention qui compte).

Avec les frelons asiatiques, les pesticides toujours plus agressifs, les maladies venues d'ailleurs, les abeilles font grise mine. En dehors de nous faire du miel, elles ont un rôle très important : elles pollinisent. Ok, elles ne sont pas les seules à le faire, tous les insectes qui se nourrissent de pollen ou de nectar aident à la reproduction des plantes et autres végétaux mais elles sont responsables de la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales!

Alors on vous propose 3 associations qui se battent pour que les abeilles survivent, vivent et se reproduisent.