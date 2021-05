Et si les lampadaires aidaient à rendre nos villes plus intelligentes ?

Un rapport européen pointe ainsi le rôle de "l'humble lampadaire" dans le développement à venir des villes intelligentes. Or dans ce domaine, l'Europe est déjà en retard face aux États-Unis ou encore l'Asie.

Grâce à leur concentration, leurs emplacements stratégiques et leurs accès au réseau électrique, les lampadaires pourraient bien jouer un rôle primordial dans la future ville intelligente en servant de support à des capteurs, caméras et autres bornes de connexion à Internet ou de recharge électrique.

Les 1001 usages du lampadaire connecté

Installer de nouveaux capteurs sur des lampadaires ? Cette opération ne nécessite pas de travaux importants et surtout, ne dénature pas le paysage. Il y aurait ainsi plus de 320 millions de lampadaires dans le monde et seuls 10 millions d'entre eux seraient aujourd'hui "connectés". L'exploitation des luminaires pourrait pourtant s'avérer extrêmement payante à court terme.

En plus d'éclairer les rues, les lampadaires peuvent recevoir de nombreux capteurs intelligents pour mesurer la pollution, le bruit, la qualité de l'air et bien d'autres caractéristiques environnementales.

Ils peuvent aussi accueillir des caméras, avec ou sans reconnaissance faciale, ou être utilisés pour connecter un quartier, en 5G ou par un réseau WiFi public.

Enfin, et c'est d'ailleurs déjà le cas dans certaines villes, ils peuvent servir de bornes de recharge pour véhicules électriques. La startup ubitricity, à l'origine de cette innovation, vise les 200.000 bornes de recharge dans toute l'Europe d'ici 2025.

Tous ces usages sont possibles grâce au fait que les lampadaires sont déjà connectés au réseau électrique et qu'en plus, ils sont idéalement placés pour récolter des données intéressantes pour la gestion à venir de la ville.