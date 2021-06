Et si le simple fait de changer la position de la batterie allongeait l'autonomie des voitures électriques ?

D'ordinaire, les batteries des véhicules électriques sont placées sous le plancher, au centre de la voiture.

Page-Roberts a étudié ce qui pourrait se passer si elles étaient exceptionnellement installées à la verticale, entre deux rangées de sièges qui se tournent le dos. Cette disposition s'avère beaucoup plus compacte, ne modifie pas l'empattement du véhicule et permet d'abaisser la hauteur de caisse.

La voiture est plus légère, plus profilée et jusqu'à 30% plus endurante.