Et si le plastique du futur provenait des boues d'épuration et des eaux usées ?

Des chercheurs américains viennent de découvrir une méthode peu coûteuse pour produire des bioplastiques à partir de déchets non utilisés et potentiellement polluants. Une chose rendue possible grâce à l'utilisation d'une bactérie trouvée dans les eaux salées des mangroves.

Le sujet de cette étude est parti d'un constat simple : les Etats-Unis produisent sept millions de tonnes de boues d'épuration par an, soit l'équivalent de 2.500 piscines olympiques.

Si une partie de ces déchets est réutilisée pour le fumier, voire d'autres types d'épandages, une importante quantité est envoyée en décharge. Après moult essais, une équipe de chercheurs de l'Université A&M du Texas a découvert une méthode efficace et peu coûteuse pour se servir de ces restes de boues d'épuration afin de fabriquer des plastiques biodégradables.