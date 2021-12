Est-il vraiment nécessaire de supprimer ses mails pour sauver la planète ?

La production et la consommation numérique représentent 3,7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Sachant que plus de 280 milliards de mails sont envoyés chaque jour dans le monde et que l'envoi d'un mail possède une empreinte carbone moyenne de 4 grammes, l'addition peut s'élever à environ 410 millions de tonnes de CO2 par an, selon l'application mobile Greenly.

Compte tenu de ces données, supprimer des emails peut donc laisser penser que l'énergie liée au stockage est efficacement réduite de ce bilan carbone.

Mais ce serait faire fi des autres paramètres tels que l'énergie générée par le simple envoi du mail.

"Plutôt que de supprimer des milliers de mails de quelques dizaines de Ko, autant supprimer en priorité de gros fichiers : DivX, photos, vidéos, versions d'installation de logiciels...", souligne le collectif GreenIT sur son site.