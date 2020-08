Envie de protéines ? Mettez des sauterelles dans votre assiette

Des protéines plus respectueuses de l’environnement

Préoccupé par l’impact de l’élevage sur l’environnement, M. Tamir a créé sa société il y a six ans et demi et voudrait qu’elle soit "la première à produire des sauterelles à une échelle commerciale pour fournir au monde une source de protéine plus saine et plus durable".

Derrière son idée de faire manger ces insectes au plus grand nombre, il y a des souvenirs d’enfance : il se rappelle certes les récits selon lesquels les criquets pèlerins (une sorte de sauterelles) détruisaient dans les années 1950 les champs du kibboutz où il a grandi. Mais il se rappelle surtout que les juifs d’origine yéménite s’en délectaient.

Consciente que ces petites bêtes peuvent paraître rebutantes, l’entreprise Hargol ("sauterelle" en hébreu) les transforme en poudre, ensuite utilisée pour la confection de barres énergétiques, bonbons en gélatine, hot-dogs, falafels et autres cookies.

Avec une population mondiale qui pourrait atteindre 10 milliards d’ici 2050, nourrir la planète va devenir un défi, relève Ram Reifen, professeur de nutrition à l’Université hébraïque de Jérusalem.

"Ce que l’on craint, c’est un manque de sources de protéines", explique-t-il, sachant que l’élevage, qui requiert beaucoup d’eau, constituera un problème croissant.