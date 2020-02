En Norvège, la bouteille en plastique reste fantastique

Un cercle vertueux

Plus de 1,1 milliard de bouteilles en plastique et canettes en aluminium ont été restituées en 2018 dans les machines déployées dans les supermarchés ou directement dans les stations-service et autres petits points de vente. Les bouteilles sont triées, compactées et mises en ballots multicolores et insolubles appelés à connaître plusieurs vies après recyclage.

Car chaque nouvelle bouteille plastique en Norvège contient environ 10% de matériau recyclé, écologiquement plus correct.

Une proportion que le pays nordique veut accroître avec un projet de taxe dégressive qui encouragerait le recours au plastique recyclé aux dépens du vierge, aujourd'hui moins cher.

Dans ce modèle d'économie circulaire, ce que l'on considère ailleurs comme un détritus devient une ressource, dont la valeur qu'on lui assigne encourage la collecte et le recyclage.