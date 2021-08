En mer ou en eau douce, la pollution microplastique perturbe la croissance et la reproduction des poissons

Une étude franco-suédoise réalisée par plusieurs instituts de recherche a évalué la toxicité de la pollution plastique chez deux types de poissons vivant en mer et en eau douce. Les chercheurs ont constaté que l'ingestion chronique de particules de plastique pourrait avoir des conséquences sur la croissance et la reproduction des deux espèces de poissons étudiées.

L'étude s'est focalisée sur deux espèces de poissons : le "poisson zèbre" (Danio rerio), qui vit en eau douce, et le medaka marin qui, comme son nom le suggère, habite en eau de mer. La santé de ces deux espèces de poisson a été examinée sur une période de quatre mois.

L'objectif était de déterminer les effets néfastes de l'ingestion chronique de microparticules plastiques par ces poissons.

Les chercheurs ont porté leur attention sur les microplastiques de polyéthylène (PE) et de polychlorure de vinyle (PVC), qui font partie des matériaux les plus répandus pour la fabrication d'emballages et d'objets en plastique.