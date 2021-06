En Israël vous pouvez manger du poulet in-vitro et mener la "révolution alimentaire"

Dans son laboratoire, des cellules extraites d’œufs de poule fertilisés sont mises en culture dans des bioréacteurs et nourries de liquides d’origine végétale riches en protéines, graisses, sucre, minéraux et vitamines. Grâce à ces liquides nutritifs, les cellules se développent comme elles le feraient dans le corps de l’animal, et deviennent tissu musculaire et graisses.

A l’issue du processus, le liquide est retiré du réacteur d’où est recueillie la viande artificielle.

Résultat : dans l’assiette, on y croit et le succès est déjà là puisque, comme une étude l’avait démontré, les jeunes sont curieux et enclins à manger de la viande cultivée in vitro.