En Irak, la "fleur du Nil" tue fleuves, poissons et toute une économie

Au premier regard, on pourrait s’émerveiller devant ses fleurs violettes et ses larges feuilles vert vif qui flottent. Mais avec ses tiges sombres s’enfonçant dans l’Euphrate et le Tigre, la "fleur du Nil" menace l’Irak, connu depuis l’Antiquité comme le "pays des deux fleuves".

Chaque jour, chacune de ces jacinthes d’eau absorbe entre quatre et cinq litres, menaçant d’assécher le vase déjà fêlé des ressources hydrauliques d’un des pays les plus chauds au monde. Cours d’eau, marais mésopotamiens classés au patrimoine mondial de l’Unesco, poissons, pêcheurs, agriculteurs et même réserves d’eau potable, la mauvaise herbe n’épargne rien. Et à l’heure de l’épidémie de Covid-19 et du confinement en Irak, il n’y a plus beaucoup de mains pour endiguer sa prolifération.

A cause d’elle, assure Jallab al-Cherifi, un pêcheur de la province de Zi Qar, "les pêcheurs ont perdu leur gagne-pain" dans le sud agricole, déjà à la merci des sécheresses et des nombreux barrages construits en Turquie et en Iran voisins.