En France, McDo supprime les pailles en plastique... A quand la Belgique?

A compter du 18 novembre prochain, les restaurants français McDonald's ne distribueront plus de pailles et de couvercles en plastique. Une conception en fibre naturelle de papier a été mise au point pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise.

La filiale française de McDonald's annonce son engagement dans une étape clé vers sa conversion écologique. Outil indispensable pour siroter son soda, la paille en plastique vit en ce moment ses dernières heures. Non pas que les clients de McDo devront boire au verre désormais: ils recevront à la place des pailles en fibre naturelle de papier issue de bois certifié.

Le géant américain précise que plusieurs mois de recherche et de développement ont été nécessaires pour mettre au point cette innovation, notamment pour les couvercles des boissons froides. Car les gobelets ne seront plus coiffés de plastique. Et cela sera valable pour les trois formats de boissons.

Pour accompagner cette transformation, McDonald's a planché sur une campagne humoristique détaillant les étapes pour s'abreuver avec ces nouveaux accessoires. "Prenez le gobelet dans votre main gauche, droite, poilue, manucurée, peu importe", précise l'affiche accolée directement sur les contenants.

Du papier et du carton partout

Rappelons que les gobelets eux-mêmes ou les boîtes du Happy Meal sont en papier et en carton. Depuis le début de l'année, 90% des emballages à usage unique sont fabriqués dans ces matières. D'ici la fin de l'année, la proportion passera à 96%.

"Cette décision s'intègre dans la stratégie d'optimisation de nos emballages et renforce notre politique environnementale", explique McDonald's France.

En 2010, un plan énergie a été mis en place pour réduire la consommation énergétique des restaurants. En 2018, plus de 7.500 tonnes d'huiles de cuisson usagées ainsi que 450 tonnes de films plastiques et 15.000 tonnes de cartons de livraison ont été recyclées.

L'interdiction européenne d'usage des plastiques d'ici 2021 devrait faire bouger les fast foods belges également.