En Europe, les ventes de voitures électrifiées dépassent celles des modèles diesel

Selon les données cumulées des ventes de voitures neuves dans 26 pays européens publiées par le cabinet Jato, si les véhicules essence sont toujours largement les plus vendus (56% de part de marché), les modèles électrifiés (21%) dépassent pour la première fois les motorisations diesel (20%).

Il s'agit là d'une bascule historique.

Côté électrique, c'est la nouvelle Volkswagen ID.3 qui arrive en tête des ventes (7.904 exemplaires vendus) devant la Tesla Model 3 (7.824) et le Volkswagen ID.4 (4.624). On note l'entrée dans le Top 10 des ventes de véhicules électriques de la Ford Mustang Mach-E et de la Tesla Model Y. La demande a également été forte pour les versions électrifiées de la Fiat 500, de la Peugeot 208, du Hyundai Kona, de l'Opel Corsa et du Kia Niro.

Tous moteurs confondus, c'est la Dacia Sandero qui a été le modèle le plus vendu sur le continent (14961).

Les ventes globales de voitures en Europe affichent une baisse de 18% en août 2021. Avec 713714 unités écoulées, il s'agit du plus faible volume enregistré au mois d'août depuis 2014. Néanmoins, les ventes depuis le début de l'année sont supérieures à celles de 2020.